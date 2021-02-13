أكد وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار، أنه سيتم خلال الأسبوع القادم إعادة جدولة المسجلين المستهدفين للحصول على الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، مؤكدا أن الوزارة تطمح بتغطية نسبة كبيرة من سكان المملكة بالتطعيم بلقاح كورونا خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

وحول تزايد الإصابات في معظم مناطق المملكة، وتصدر منطقة الرياض للإصابات اليومية، إضافة إلى ما شهدته المنطقة الشرقية من تزايد الإصابات اليومية، وهل هناك ضرورة لإجراءات أكثر إذا استمر الوضع، أفاد بأن الوضع إلى الآن لم يستدع فرض إجراءات أكثر مما تم اتخاذه، إذ إن الزيادة في الإصابات اليومية لم تتجاوز الحد الذي يستدعي القلق.

وفسر الدكتور جوخدار -خلال مداخلته في برنامج «120» على قناة الإخبارية اليوم (السبت)، «الأرقام المقلقة» التي تستدعي فرض إجراءات إضافية مشددة، إذ تطرق إلى التذبذب اليومي في أعداد الإصابات سواء بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 5%، موضحا أن هذه النسبة كانت مريحة لفترة طويلة، وقال: «عندما تكون الزيادة اليومية في أعداد الإصابات دون تذبذب أو انخفاض، بل ترتفع من يوم لآخر بنسبة 5%-10% فهذه هي الزيادة المقلقة، وهذا ما حدث في الفترة الماضية، ولكن خلال الأيام الستة الماضية فقد شهدت الكثير من مناطق المملكة استقرارا في الإصابات، وبإذن الله سيستمر الاستقرار حتى يعود الوضع إلى ما كان عليه سابقا، وهذا يستدعي الالتزام من أفراد المجتمع».

وتابع: «نأمل من الجميع الحرص بتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية لعدم التقاط العدوى ونقلها داخل المنزل، إذ إن العدد الأكبر من حالات الإصابة اليومية في الوقت الحالي محليا وعالميا مرتبط بالتجمعات المنزلية، فيجب علينا أن نكون حريصين جدا في منازلنا، وعلى من يقضي أوقاتا طويلة خارج المنزل أن يتمسك بالاحترازات الصحية عند عودته خصوصا في حال وجود أفراد من كبار السن يعانون من أمراض مزمنة، حتى لا تتأثر صحتهم سلبا».