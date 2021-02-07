علمت «عكاظ» أن مديرية الشؤون الصحية في جدة، بدأت التحقيق مع عدة عيادات وصوالين تجميل على خلفية انتحال ممثلة تونسية صفة «استشارية تجميل» في إحدى العيادات بمحافظة جدة.

جاء ذلك تفاعلا مع خروج ممثلة تونسية في قناة عربية وتصريحها بأنها عملت استشارية لمدة 6 سنوات في عيادة تجميل دون شهادة أو تصريح للعمل، وأنها كانت خبيرة متخصصة دون شهادة، وسُمحَ لها بالعمل وإجراء العمليات التجميلية.

وكشفت التحقيقات الأولية أنها الممثلة عملت في صالون تجميل في جدة وليست عيادة قبل 13 عاما، وعيادة التجميل أنكرت توظيفها أو التعامل معها، لكن هذه المعلومات ليست مؤكدة ويجري التحقق منها.