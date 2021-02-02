عقدت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في مجلس الشورى اجتماعاً برئاسة رئيس اللجنة الدكتور علي بن شويل القرني وناقشت اللجنة التقرير السنوي لهيئة تطوير بوابة الدرعية، المحال إليها من المجلس لدراسة ما تضمنه، وتقديم مرئياتها وتوصياتها حياله للرفع بها إلى المجلس لمناقشته في جلسة قادمة.وأكد رئيس اللجنة الدكتور علي بن شويل القرني، أن الاجتماع ناقش ما ورد في تقرير الأداء السنوي للهيئة من جميع جوانبه واستعرض أبرز الإنجازات المتحققة التي تؤكد العالمية التي يحظى بها مشروع بوابة الدرعية، مشيراً إلى ما تمثله الدرعية من تاريخ عريق للمملكة، وما يغرسه إبراز ذلك وتعزيزه من شعور بالفخر لتكون الدرعية واحدة من أبرز الوجهات لتبادل المعرفة الثقافية والأحداث الدولية.وأوضح أن اللجنة التقت في اجتماعات سابقة بالمسؤولين التنفيذيين بالبوابة وتعرفت على الجهود التخطيطية والتنفيذية التي تضطلع بها الهيئة وسبل إنجازها وتحقيقها، مبيناً أن اللجنة تحرص على لقاء المختصين في ما تتم دراسته داخل اللجنة للوقوف بدقة على الموضوعات المحالة إليها، مشيداً بالتعاون البناء الذي تجده اللجنة من جميع المؤسسات والأجهزة التي تدخل موضوعاتها ضمن اختصاصات اللجنة أثناء دراستها ومناقشتها.وأبان الدكتور القرني أن اللجنة ناقشت في اجتماعها كذلك وجهة نظر اللجنة تجاه ملحوظات وآراء أعضاء المجلس التي أبدوها في جلسة سابقة أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه وأنهت دراسة ردها وتوصياتها تمهيداً لرفعها للعرض أمام المجلس في جلسة قادمة.