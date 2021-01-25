بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس الجمهورية البرتغالية مارسيلو ريبيلو دي سوزا، بمناسبة فوزه بولاية رئاسية ثانية.

وقال الملك في برقيته: «يسرنا بمناسبة فوز فخامتكم بولاية رئاسية ثانية، أن نبعث لفخامتكم أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح، ولشعب الجمهورية البرتغالية الصديق التقدم والازدهار».

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس الجمهورية البرتغالية مارسيلو ريبيلو دي سوزا، بمناسبة فوزه بولاية رئاسية ثانية.

وقال ولي العهد في برقيته: «يسعدني بمناسبة فوز فخامتكم بولاية رئاسية ثانية، أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، والمزيد من التقدم والرقي لشعبكم وبلدكم الصديق».