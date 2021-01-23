أعلن المركز الوطني للأرصاد أن أقل درجات ⁧الحرارة⁩ المسجلة فجر ⁧اليوم⁩ السبت كانت على شمال ⁧المملكة⁩، إذ سجلت ‏⁧طريف⁩ (-3ْ)، و⁧القريات⁩ (-2ْ.4)،⁧ ورفحاء⁩ (-0ْ.2)،⁧ والجوف⁩ وعرعر⁩ تسجلان الصفر المئوي.

وشهدت المناطق الشمالية موجة صقيع بدأت منذ بداية الأسبوع الحالي، مصحوبة برياح قارسة ونشطة، وأمطار خفيفة.

وفيما شهدت المناطق البرية خارج محافظة القريات، تجمد أحواض سقيا المواشي من البرد حتى وقت متأخر من صباح اليوم.

ورفع الأهالي استعداداتهم للبرد خصوصاً في ذروته، إذ شهدت محطات الوقود زحاماً لتعبئة الكيروسين، وسط تخوف من نفاده من المحطات، مع ارتفاع الطلب عليه كونه وسيلة التدفئة الأكثر انتشاراً في الشمال.

يذكر أن هذه الموجة الباردة أعادت إلى الأذهان قسوة البرد وشدة الصقيع التي ضربت المحافظة قبل سنوات عدة، إذ انخفضت درجة الحرارة فجأة وبشكل كبير على المنطقة الشمالية.