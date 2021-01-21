رأس أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة، بحضور أعضائها من مديري الإدارات الحكومية.وجرى خلال الاجتماع استعراض التقارير الواردة من الدفاع المدني، واللجنة الرئيسية، والمركز الوطني للأرصاد، كذلك تقارير اللجان المحلية الميدانية المتعلقة بالإجراءات المتخذة خلال الموسم. ووجه أمير المنطقة بمضاعفة الجهد ورفع الجاهزية وفق الخطط المعدة واتخاذ التدابير اللازمة، مشدداً على ضرورة التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المشاركة في أعمال اللجنة. كما ناقش المجتمعون العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.