أعلنت وزارة الصحة اليوم (الخميس) تسجيل 169 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 188 حالة إضافية، ووفاة 6 حالات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 364.440 حالة، من بينها 1929 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 302 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 356.201 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6310 حالات وفاة، وبذلك تصل نسبة التعافي من كورونا في السعودية إلى 97.73%، فيما بلغت نسبة الحالات النشطة 0.52%، ونسبة الوفيات 1.73%.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (46)، منطقة مكة المكرمة (42)، المنطقة الشرقية (33)، منطقة المدينة المنورة (18)، منطقة عسير (11)، منطقة القصيم (5)، منطقة الجوف (3)، منطقة نجران (2)، منطقة الحدود الشمالية (2)، منطقة جازان (2)، منطقة حائل (2)، منطقة الباحة (2)، منطقة تبوك (1).

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (32)، جدة (17)، مكة المكرمة (15)، الدمام (10)، ينبع (9)، المدينة المنورة (7)، الظهران (6)، رجال ألمع (4)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (43)، جدة (16)، الدمام (11)، مكة المكرمة (10)، الهفوف (5)، عرعر (4)، المدينة المنورة (3)، ضرما (3)، المظيلف (3).

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.