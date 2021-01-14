نفذت وزارة الداخلية أمس حكم القتل حداً في أحمد أبكر عثمان محمد - نيجيري الجنسية - وهتون بنت علي بن عبدالواحد مجيدة - سعودية الجنسية - لإقدامهما على قتل بندر بن مجحود بن سعيد الزهراني - سعودي الجنسية - وذلك بالتمالؤ والتخطيط المسبق على قتل المجني عليه بدخولهما منزله متنكرين والإمساك به وضربه على رأسه بحديدة ما أدى لوفاته.وبالقبض على الجانيين أسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جريمتهما، وبإحالتهما إلى المحكمة الجزائية صدر بحقهما صك يقضي بثبوت ما نسب إليهما والحكم بقتلهما حداً لقتلهما المجني عليه غيلة وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجانيين المذكورين.وتم تنفيذ حكم القتل حداً بالجانيين أمس في مكة المكرمة.