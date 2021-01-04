لليوم الثاني على التوالي، تسجل المملكة العربية السعودية انخفاضا في عدد الإصابات الجديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، إذ أعلنت وزارة الصحة اليوم (الاثنين) تسجيل 94 إصابة جديدة بالفايروس، فيما تم رصد تعافي 166 حالة إضافية، ووفاة 10 حالات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 363.155 حالة، من بينها 2290 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 347 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 354.609 حالات، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6256 حالة وفاة، وبذلك ترتفع نسبة التعافي من كورونا في السعودية لتصل إلى 97.64%، فيما انخفضت نسبة الحالات النشطة إلى 0.63%، في حين بلغت نسبة الوفيات 1.72%.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (34)، منطقة مكة المكرمة (28)، المنطقة الشرقية (15)، منطقة المدينة المنورة (6)، منطقة الحدود الشمالية (3)، منطقة الجوف (2)، منطقة نجران (2)، منطقة تبوك (1)، منطقة عسير (1)، منطقة جازان (1)، منطقة القصيم (1).

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (29)، جدة (20)، المدينة المنورة (5)، الخبر (5)، مكة المكرمة (4)، الدمام (3)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (37)، جدة (17)، مكة المكرمة (8)، ينبع (7)، المدينة المنورة (6)، حائل (5)، خميس مشيط (5)، الخبر (5).

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.