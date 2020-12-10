أصبح سكان أبحر الشمالية في جدة يخشون هطول الأمطار الغزيرة؛ لأن أحياءهم تحاصرها تجمعات الأمطار بسبب ضعف سفلتة الشوارع، وقد أبدى سكان حي المنارات استياءهم بسبب تأخر السفلتة، مطالبين بضرورة المسارعة في تنفيذها إنهاء لتلك المعاناة.

ومقابل تلك الشكاوى، أوضحت لـ«عكاظ» أمانة مدينة جدة أن حي المنارات الواقع ضمن حدود بلدية أبحر الشمالية يتكون من مخططي الفيروز، والأجهوري، وأن الحي المذكور مدرج من ضمن خطط أمانة محافظة جدة لتنفيذ وتطوير الخدمات البلدية بأحياء أبحر الشمالية وقد تم الانتهاء من تنفيذ أعمال السفلتة والإنارة لمخطط الفيروز بطول 11.5 كيلومتر، وكذلك تركيب 118 عامود إنارة.

أما في ما يخص مخطط الأجهوري، فإن أعمال الأمانة بدأت بالمخطط لتمهيد وإعادة إنشاء الشوارع الرئيسية بالمخطط بطول 6 كيلومترات، وكذلك سيتم تركيب 184 عامود إنارة كمرحلة أولى والتي من المتوقع الانتهاء منها خلال الربع الأول من العام الميلادي القادم، يليها تنفيذ الشوارع الداخلية بالمخطط بطول 12 كيلومترا والتي سيتم تنفيذها حسب المواصفات الفنية المتبعة من تصريف سطحي ورفع منسوب طبقات الردم بالشوارع نظراً لارتفاع منسوب المياه الجوفية بالمنطقة، وكذلك اعتبارا لأبواب عتبات البيوت القائمة بالمخطط.