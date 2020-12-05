أعلنت وزارة الصحة اليوم (السبت) تسجيل 190 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 324 حالة إضافية، و14 وفاة، وهذه أدنى حصيلة إصابات يومية تسجلها المملكة العربية السعودية منذ 243 يوماً، وتحديداً 7 أبريل الماضي الذي شهد إعلان وزارة الصحة تسجيل 203 إصابات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 358.526 حالة، من بينها 4010 حالات نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 603 حالات حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 348.562 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5954 حالة وفاة، وبذلك ترتفع نسبة التعافي من كورونا في المملكة إلى 97.22%، فيما بلغت نسبة الحالات النشطة 1.11%، ونسبة الوفيات 1.66%.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (64)، منطقة مكة المكرمة (36)، منطقة المدينة المنورة (31)، المنطقة الشرقية (18)، منطقة القصيم (9)، منطقة عسير (8)، منطقة نجران (7)، منطقة تبوك (5)، منطقة حائل (5)، منطقة الجوف (3)، منطقة جازان (2)، منطقة الحدود الشمالية (1)، منطقة الباحة (1).

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (56)، جدة (17)، مكة المكرمة (12)، ينبع (8)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (57)، مكة المكرمة (28)، جدة (19)، المدينة المنورة (16)، نجران (11)، عنيزة (11)، بريدة (10)، ينبع (9)، وادي الدواسر (9).

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.