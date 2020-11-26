توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم (الخميس) هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح سطحية نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الرياض، الحدود الشمالية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والوسط وشمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 16-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

من جهة أخرى وضعت بلدية محافظة الليث كافة استعداداتها للحالات الطارئة التي تقع مع هطول الأمطار في المحافظة والمراكز التابعة لها. وأوضح رئيس بلدية الليث المهندس عبدالعزيز بن صالح المالكي، أن إدارة الخدمات استعدت لجميع الحالات الطارئة التي تقع مع هطول الأمطار وجندت 3 فرق طوارئ بأكثر من 150 عاملاً وأكثر من 50 موظفاً من مشرفي البلدية ومراقبيها، وأكثر من 27 معدة، مضيفاً أنه عُملت أعمال النظافة لمجاري الأودية وقنوات تصريف مياه الأمطار تأهباً للسيول.

وأكد المالكي، أن البلدية وضعت خططها لمواجهة الأمطار والعمل على مدار 24 ساعة، إذ وُزعت فريق العمل على 3 مجموعات ومواصلة العمل ليلاً ونهاراً وتراقب جميع المتغيرات مع هطول الأمطار، داعياً للتعاون التام من المواطنين والمقيمين والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه ومواقع جريان السيول والأمطار وكذلك الابتعاد عن بطون الأودية.

فيما هطلت أمس أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية محملة بزخات من البرد وصواعق رعدية ممطرة على محافظة الليث والمراكز التابعة لها شملت، بريدة، والحمرا، وجدم، وبني يزيد، والمجيرمة، ويلملم، والميقات، والسعدية، وسلبه، والمرقبان، والجحر، والدية، والغالة، وحفار، وسلم الزواهر، ومراج، والشواق والحسينية، وضهياء، والمستنقع، وصوانه، وصلاق، والمرتفعات الجبلية، وقرى قمم القلاع الأثرية، وأجزاء متفرقة من الهجر، سالت على أثرها الأودية والشعاب وارتوت على أثرها الأرض.

ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (الخميس)، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظتي الطائف وميسان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 8 مساء.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

هذا وأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة المدينة المنورة تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم (الخميس)، تضمن أمطاراً متوسطة إلى غزيرة ونشاطاً للرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع. وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء.