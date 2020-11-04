أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأربعاء) تسجيل 426 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم رصد تعافي 441 حالة إضافية، و15 حالة وفاة جديدة.

ولفتت وزارة الصحة إلى أنه تم إجراء 63.643 فحصاً مخبرياً دقيقاً جديداً.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 348.936 حالة، من بينها 7871 حالة نشطة، منها 736 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 335.594 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5471 حالة وفاة، وبذلك تصل نسبة التعافي من الفايروس في المملكة إلى 96.17%، فيما بلغت نسبة الحالات النشطة 2.25%، والحالات الحرجة 0.21%.

وفي ما يخص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: المدينة المنورة (72)، الرياض (53)، ينبع (36)، مكة المكرمة (28)، حائل (22)، الدمام (20)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: حائل (81)، خميس مشيط (72)، الرياض (44)، الدمام (18)، المدينة المنورة (13)، بللسمر (13).

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.