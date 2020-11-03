أكدت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أن الحشيش يحتوي على مواد تؤدي إلى الإدمان، وتعتبر من المواد الأشد خطورة، لاحتوائها على مئات المواد التي لها تأثيرات سلبية على الجسم.

وشددت اللجنة على خطورة مادة الحشيش المخدرة، موضحة أضرارها والعلامات الدالة على تعاطيها.

وقالت اللجنة إن من أضرار تعاطي الحشيش المخدر: تأخر النمو والنضوج الجسماني عند الشباب، الاضطراب في القدرة على تحديد الزمان والمكان، ضمور في خلايا المخ، الإصابة بالأمراض النفسية، اضطرابات في الجهاز الهضمي.

وأضافت أن من العلامات الدالة على تعاطيه: احمرار العينين، التبلد في المشاعر، إهمال المظهر العام، آثار الحروق على الملابس، بطء في التركيز وضعف في الذاكرة.