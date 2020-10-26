جهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 600 عربة كهربائية و5000 عربة يدوية، يشرف عليها 120 موظفاً، لخدمة قاصدي المسجد الحرام مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على سلامتهم.

وتعمل إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام على تعقيم جميع العربات بشكل فوري قبل الاستخدام وبعده، ويتم وضع ملصقات التعقيم للتأكيد من أن العربات معقمة وجاهزة للاستخدام مرة أخرى.

كما فعلت إدارة التنقل 7 مواقع ونقاطا لتوزيع وانطلاق العربات، 4 منها داخل المسجد الحرام، و3 مواقع خارجه، مع وضع ملصقات في مواقع التوزيع لضمان تطبيق التباعد الاجتماعي، وعدم التزاحم، عند طلب الخدمة وتطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية، وذلك لسلامة ضيوف بيت الله الحرام.

وأكد أحد المستفيدين من خدمات العربات فؤاد الهاشمي شعوره بالفخر والاعتزاز بالخدمات المتكاملة المقدمة في المسجد الحرام والأخذ بإجراءات السلامة للقاصدين والمعتمرين في ظل ظروف جائحة كورونا الاستثنائية.

بدوره بين المستفيد رامي حمزة أن جهود المملكة العربية السعودية في خدمة قاصدي بيت الله الحرام محل تقدير من الجميع، وقال: لقد لمسنا الاهتمام والعناية بالتعقيم والتطهير والحرص على سلامة مرتادي البيت العتيق، فجزى الله حكومة خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء على هذا التقدير والاهتمام.

يذكر أن هذه الخدمات والجهود التي تقدمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وذلك تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في تقديم كل ما من شأنه خدمة المسجد الحرام وقاصديه وتوفير وسائل الأمن والسلامة لهم ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.