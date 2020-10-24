أعلنت الخطوط السعودية، للمسافرين المصرّح لهم، عن جدول التشغيل التدريجي للرحلات الدولية لـ33 وجهة حتى الآن، خلال شهر نوفمبر 2020.

وتضمنت الوجهات في منطقة الشرق الأوسط (أبو ظبي ـ البحرين ـ الكويت ـ بيروت ـ دبي ـ عمان).

وشملت في أوروبا والولايات المتحدة (إسطنبول ـ أمستردام ـ باريس ـ فرانكفوت ـ لندن ـ مدريد ـ ميلان ـ واشنطن).

وفي آسيا (إسلام آباد ـ بيشاور ـ جاكرتا ـ جوانج زاو ـ دكا ـ دلهي ـ كراتش ـ كوالالمبور ـ كوتشن ـ لاهور ـ مانيلا ـ ملنان ـ مومباي).

واشتملت في أفريقيا على (أديس أبابا ـ الإسكندرية ـ الخرطوم ـ القاهرة ـ تونس ـ نيروبي).



وطالبت الخطوط السعودية جميع المسافرين بزيارة صفحة إرشادات واشتراطات السفر بسبب جائحة «كورونا»، مشيرة إلى أن الرحلات متاحة للحجز حسب توفرها، وأنه سيتم تشغيل جميع الرحلات الدولية من وإلى جدة من الصالة رقم (1).



