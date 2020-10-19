أكد رئيس المجلس البلدي في جدة عبدالله المحمدي، أن المجلس اتخذ عددا من التوصيات في جلسته التي عقدت أخيرا بمقر المجلس في أبرق الرغامة وسيتم رفع التوصيات للجهات المختصة لتنفيذها، منها تحديد موعد لزيارة ميدانية من أعضاء المجلس لشارع الأمير ماجد والرفع للوزارة بشأن نزع الملكيات للجزء المتبقي من الشارع من الجهة الجنوبية، ومخاطبة الجهة المشرفة على شركة (موقف) بالمنطقة المركزية بطلب التنسيق مع الشركة للاطلاع على آلية عمل الشركة ومدى الاستفادة من المشروع من الناحية المجتمعية وعن الأهداف المنشودة من المشروع. كما استعرض المجلس تقريرا عن زيارة اللجنة المشكلة لحي الروابي/‏3 والاستماع لشكاوى المواطنين، وتقرر رفع كافة مطالبهم من رصف وسفلتة وإنارة لأمانة محافظة جدة.وأضاف رئيس بلدي جدة أن المجلس قرر مخاطبة أمانة محافظة جدة بعدم إغلاق بلاغات المواطنين الواردة عبر (٩٤٠) إلا بعد التأكد من تنفيذ الخدمة وإبلاغ المواطن بإتمام الخدمة وإيضاح سبب الإغلاق.