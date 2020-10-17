بدأ فرع الشؤون الاسلامية بمنطقة المدينة المنورة أمس ( الجمعة ) فتح مسجد قباء من قبل صلاة الفجر بساعة وحتى صلاة العشاء لتمكين المصلين والزائرين من الصلاة في المسجد طوال اليوم مع تطبيق جميع الضوابط الصحية المعتمدة في المساجد من قبل الجهات المختصة للمحافظة على سلامة وصحة المصلين من فيروس كورونا.وابلغ المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة الشيخ وجب العتيبي أن الفرع بدأ الجمعة بتنفيذ التوجيه الصادر من الوزير المستند لموافقة إمارة المدينة المنورة بفتح المسجد من قبل صلاة الفجر بساعة وحتى بعد صلاة العشاء بساعة كاملة لتمكين المصلين والزائرين من الصلاة والزيارة لمدة أكبر من السابقة، مع فرض جميع الإجراءات الاحترازية التي تضمن بعد توفيق الله بحماية المصلين والمصليات من فيروس كورونا.و جدد العتيبي التأكيد على أن الفرع يواصل تقديم الخدمات على مدار الساعة بمسجد قباء عبر كوادر مدربة من العاملين والعاملات لخدمة المصلين والزائرين بتطبيق جميع الضوابط الصحية ومواصلة التعقيم والنظافة والصيانة وإجراء الفحوصات اللازمة بمداخل المسجد.