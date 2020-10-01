بحضور المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منيف بن هابس الحربي رئيس لجنة شؤون الأسرة بمجلس منطقة تبوك، ورئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية «استقرار» جمال الفاخري تم توقيع اتفاقية تعاون بين الطرفين بهدف تحسين فاعلية وكفاءة منظومة الخدمات الاجتماعية والتدريبية والتأهيلية لأفراد المجتمع.



وأكد الحربي أن جمعيات التنمية الأسرية هي جمعيات تنموية غير ربحية متخصصة في تدريب وإرشاد الأسر وإصلاحهم وتأهيلهم وتوعيتهم من خلال مجموعة من المبادرات التنموية المستدامة، إذ تسعى هذه الجمعيات لاستقرار الأسرة وتماسكها، وإيجاد بيئة أسرية صحية وآمنة حتى في حال انفصال الوالدين، كما تقدم الجمعيات مجموعة من البرامج أبرزها تدريب وتأهيل المقبلين على الزواج، الإرشاد والإصلاح الأسري، البحوث والدراسات في شؤون الأسرة، والتدريب والتأهيل الأسري. وفي نهاية اللقاء قدم الحربي شكره لرئيس إدارة الجمعية والعاملين فيها.



يُذكر أن جمعية التنمية الأسرية بتبوك «استقرار» يعمل بها 60 متطوعاً ومتطوعة وتقدم الاستشارة والإرشاد الأسري والتدريب وغيرها من خدمات للأسرة بما يكفل استقرارها.