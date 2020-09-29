أعلنت وزارة الصحة أمس (الإثنين) تسجيل (455) حالة جديدة بفايروس كورونا الجديد، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (333.648) حالة، بينها (11.090) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1.034) حالة حرجة، كما تم تسجيل (841) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (317.846) حالة، فيما بلغ عدد الوفيات (4.712) حالة، بإضافة (29) حالة وفاة جديدة. وأشارت الوزارة إلى أنه تم إجراء (44.112) فحصاً مخبرياً جديداً.وتصدرت جدة مدن التعافي خلال 24 ساعة بـ161 حالة، مكة 154، الهفوف 110، المبرز 52، ينبع 30، المدينة 29، حائل 28، الرياض 28، بلجرشي 24، الدمام 13، جازان 11، الجبيل 11 و خليص 9 حالات.أما حالات الإصابة الجديدة فتصدرتها أيضاً جدة بـ52 حالة، المدينة 48، مكة المكرمة 35، الرياض 33 والهفوف 32 حالة.