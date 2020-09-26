أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 461 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 769 حالة تعافٍ إضافية، و30 حالة وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 332790 حالة، من بينها 11730 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1035 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 316405 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 4655 حالة وفاة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.