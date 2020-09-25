أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 472 إصابة جديدة بفايروس كورونا وتسجيل 843 حالة تعافي و26 حالة وفاة.



وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة 332.329 ومجموع حالات التعافي 315.636 فيما بلغ مجموع الوفيات 4625.



وأضافت الصحة أن عدد الحالات النشطة بلغ 12.068 حالة منها 1043 حالة حرجة في العناية المركزة.

يذكر أن عدد الإصابات المسجلة اليوم هي نفس الحصيلة التي تم تسجيلها في 13 أبريل الماضي (20 شعبان) بـ472 إصابة.



ولمزيد من المعلومات حول الإصابات والمناطق يمكن زيارة موقع وزارة الصحة الخاص بتحديثات فايروس كورونا على الرابط التالي: https://covid19.moh.gov.sa