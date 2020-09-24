رفع مسؤولو جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين والأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي النبيل بمناسبة ذكرى اليوم الوطني التسعين للمملكة. وأكدوا أن ذكرى اليوم الوطني الـ90 تعيد إلى أذهاننا ما بدأته قيادتنا الحكيمة من خطوات جبارة نحو النهضة ببلادنا من خلال الرؤية التي أقرتها للمملكة 2030، وما تحقق من تطلعات لأبناء هذا البلد الغالي؛ كونها ترتكز على تحقيق الرفاهية والاستقرار له وما ستحققه -إن شاء الله- من رفعة للوطن ورفاهية للمواطن.وأشاروا إلى أن الوطن والمواطن يحتفي بهذه الذكرى الغالية ذكرى اليوم الوطني الـ90 لهذه البلاد المباركة وتوحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله-، وتأسيس هذه الدولة على أسس متينة حتى باتت تمتلك موقعاً مهماً على الصعيد العالمي والإسلامي، منوهين إلى أنه وعلى مدار السنوات المعطاءة بعطاء قادتنا وبأيادي أبناء الوطن نستمر اليوم لنعيش حاضراً، ونبني مستقبلاً مشرقاً لأبنائنا وأحفادنا، وأن الإنجازات التنموية الكبيرة التي شملت كل أرجاء الوطن، ترتكز على أساس متين.