اليوم الوطني الـ90 للمملكة هو يوم بهيج وفرحة غامرة لا تقتصر على السعوديين فحسب، بل يعيشها جميع المقيمين على ثرى هذه البلاد المباركة؛ لما للمملكة من عشق لا يقارن بحب كثير من الدول لتمسكها بمبدأ العقيدة الإسلامية الصحيحة التي سعى لتحقيقها الملك عبدالعزيز مؤسس هذه البلاد، وما بذل من الرجال المخلصين لنصرة هذا الدين وإعلاء كلمته، وسار على نهجه أبناؤه البررة حتى وقتنا الحاضر، إذ تسير هذه الدولة العظيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى أعلى المصاف عالميا.المنجزات الوطنية لم تأت من فراغ، بل كانت نتاج عمل دؤوب وكفاح مستمر، ليعيش السعوديون العصر الزاهر واستمرار البناء والنهضة والرقي.ما تعيشه المملكة من أمن وأمان ورخاء يعد مفخرة لكل مواطن، بل مفخرة لكل غيور على الدين والعروبة. إحياء اليوم الوطني من كل سنة أمر في غاية الأهمية لتتوارث الأجيال شموخ الوطن وليستمر البناء والعطاء، يد تبني وأخرى تدافع عن الوطن.