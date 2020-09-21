ضبطت الفرق الميدانية التابعة لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة مجموعة من العمالة المجهولة قامت بتقطيع أشجار من نوع الماثل بغابات في مركز كنانة بمحافظة القنفذة، وعمل مصانع لاستخراج القطران منها وبيعه مخالفة بذلك النظام العام للبيئة.وباشرت لجنة من الفرق الميدانية لمراقبة الغابات، ومركز كنانة، وبلدية حلي، ولجنة التعديات في إزالة وتدمير تلك المواقع بالكامل بالتعاون مع الجهات الأمنية ومعدات البلدية، ويجري اتخاذ اللازم بحق المخالفين لنظام الغابات والمراعي وتطبيق الأنظمة والتعليمات المتبعة في ذلك.ودعا مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقنفذة المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات في بيع الحطب والفحم المحلي، والتعدي على مواقع الغابات وذلك لحماية الغطاء النباتي بالمحافظة من خلال الإبلاغ عن المخالفات البيئية ، وذلك بالاتصال على هاتف الوزارة رقم 8002472220.