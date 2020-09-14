وضع محافظ محافظة عدن احمد حامد لملس اليوم (الإثنين) حجر الأساس لإنشاء وترميم ستة مشاريع تتموية وخدمية بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وشملت المشاريع التعليمية التي تم وضع حجر الأساس لها بمشاركة مدير البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن المهندس أحمد المدخلي، بناء أربع مدارس هي لطفي جعفر أمان في صيرة، والشهيد سالم قطن في خومكسر، وبئر فضل في المنصورة والحرم الجامعي في مدينة الشعب، وستضم كل مدرسة 12 فصلاً دراسياً، فيما شملت المشاريع الرياضية، تأهيل صالة الشهيد علي أسعد مثنى الرياضية المغلقة بشكل كامل وتجهيزها لاستضافة البطولات الرياضية المختلفة.

وقال محافظ عدن: «سنستمر مع الأشقاء السعوديين لأيام متتالية لنخلق معا واقعا على الأرض وليس على الورق».

وعن أهمية مشروع إعادة تأهيل الصالة الرياضية، أفاد بأن المشروع يمثل أهمية كبيرة كون الصالة هي الوحيدة في عدن، مشددا على سرعة إنجاز هذه المشاريع في المدة الزمنية المحددة.

من جانبه، أوضح المدخلي تفاصيل مشروع إعادة تأهيل الصالة الرياضية والتي تتكون من صالات متعددة لألعاب التنس والتايكوندو والسلة وكرة الطائرة، وأربعة ملاعب أخرى لمختلف الرياضات، مشيرا إلى أن المدة الزمنية للافتتاح ستكون بعد أسبوعين.