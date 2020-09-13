أوضح نائب المتحدث باسم الدفاع المدني في عسير النقيب مهندس عبدالعزيز آل جلبان أن دوريات السلامة الميدانية بالإدارة العامة للدفاع المدني بأبها، وامتداداً لجولات التفتيش والكشف الميداني المستمر للمنشآت الخاضعة للإشراف الوقائي، تنفّذ حملة تفتيشية في صناعية أبها، بدءاً من اليوم، تهدف إلى التأكد من توفر اشتراطات ووسائل السلامة المطلوبة في مختلف الأنشطة في المنطقة الصناعية، كما تم رصد عدد من الملاحظات خلال الجولة التفتيشية وضبط مخالفات، وإغلاق بحق المنشآت المخالفة. وقال: يلزم على جميع أصحاب المنشآت الصناعية والتجارية الحرص على تنفيذ وسائل السلامة المطلوب توفرها وذلك للحفاظ على السلامة العامة وحماية الأرواح والممتلكات.