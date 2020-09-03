بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقيتي تهنئة للسيد اليساندرو مانشيني والسيدة غراتسيا زافراني الحاكمين العامين لجمهورية سان مارينو بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدهما.وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتيهما، ولحكومة وشعب جمهورية سان مارينو الصديق اطراد التقدم والازدهار.