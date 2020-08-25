قدم مستشفى السعيرة العام خدماته العلاجية والتوعوية لـ21.146 مستفيداً ومستفيدة خلال النصف الأول لعام 2020م، حيث استقبل قسم الإسعاف والطوارئ 10466 مراجعاً، فيما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 3049 مراجعاً، وبلغ عدد المنومين 54 حالة، وبلغ عدد العمليات الجراحية الصغرى 23 عملية، وتجاوز عدد الفحوصات المخبرية 6231، فيما تخطى عدد مراجعي قسم الأشعة 1323 مراجعاً.
ونفذت إدارة المستشفى 4 مبادرات توعوية تضمنت مبادرة إيصال الأدوية إلى المنازل وتوعوية الجاليات بطرق الوقاية من فايروس كورونا المستجد، إضافة إلى مبادرة الاستشارات الدوائية ومبادرة كيفية غسل اليدين بالطريقة الصحيحة لرفع مستوى الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع.
وتؤكد صحة حفر الباطن حرصها الدائم على توفير الخدمات الصحية والوقائية والتوعوية لكافة أفراد المجتمع.