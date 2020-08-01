أدى تصادم سيارتين على طريق الساحل إلى حالتي وفاة، وإصابة 4 أشخاص بإصابات متفاوتة بين حرجة ومتوسطة.وكشف المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا صباح اليوم (السبت) بوجود حادثة تصادم سيارتين على طريق الساحل شرق جسر عمق، وعلى الفور توجهت 4 فرق إسعافية والقائد الميداني سلطان الثقفي لموقع البلاغ، حيث تم تسجيل 6 إصابات، منها حالتا وفاة، وإصابتان حرجتان، وإصابتان ما بين متوسطة وطفيفة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة للمصابين، ونقلت جميع الحالات إلى أقرب منشأة صحية.