أعلنت وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء) تسجيل 1897 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 2688 حالة تعافٍ إضافية، و29 حالة وفاة جديدة، لتبلغ نسبة التعافي خلال 24 ساعة 141.69%.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 270.831 حالة، من بينها 42.418 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 2103 حالات حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 225.624 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2789 حالة وفاة، وبذلك ترتفع نسبة التعافي من إجمالي الإصابات بكورونا لتصل إلى 83.3%.

وأوضحت الوزارة أن نسبة الإناث بين الإصابات الجديدة بلغت 41%، ونسبة الذكور 59%، مشيرة إلى أنه تم إجراء (64.137) فحصا مخبريا جديدا ليصل إجمالي عدد الفحوصات إلى (3.174.886) فحصا.

وفي ما يخص أعلى مدن ومحافظات المملكة تسجيلا للإصابات، فقد جاءت كالتالي: الطائف (183)، الهفوف (167)، الرياض (118)، مكة املكرمة (117)، خميس مشيط (91)، حائل (76)، جدة (74)، الدمام (67)، تبوك (57)، حفر الباطن (54)، بريدة (49)، جازان (44)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فقد جاءت كالتالي: مكة المكرمة (353)، الرياض (326)، الدمام (236)، جدة (131)، بريدة (125)، الهفوف (104)، حفر الباطن (93)، المبرز (69)، سكاكا (67)، القطيف (66)، الطائف (65)، حائل (53)، أحد رفيدة (43)، المدينة المنورة (42)، الخبر (40).

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.