اختتمت برامج المبادرة التوعوية «صحتكم أمننا»، والتي استمرت لمدة 10 أيام، بالتعاون مابين الخدمات الطبية بوزارة الداخلية والدفاع المدني.

وقدمت المبادرة العديد من البرامج الصحية والتوعوية التي أشرف عليها كوادر طبية متخصصة في مستشفيات قوى الأمن والعيادات التخصصية التابعة للخدمات الطبية، عبر تقديم خدمات صحية، وإيصال رسائل توعوية تثقيفية، لمنسوبي الدفاع المدني.

من جانبه، أكد الدكتور طارق اليعيش مساعد مدير عام الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، أن المبادرة ساهمت بشكل مباشر في تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الخدمات الطبية والدفاع المدني، وقال:«حققت برامج مبادرة»صحتكم أمننا«ولله الحمد النجاح المأمول، من خلال تقديم خدمات صحية وتوعوية شاملة لمنسوبي الدفاع المدني في مختلف مدن ومناطق المملكة، ورفع مستوى الوعي بالسلوكيات الصحية للتعايش والوقاية من الأمراض المزمنة وتقديم سبل الرعاية الطبية لهم، سواء كان ذلك من خلال العيادات الافتراضية، أو المحاضرات الافتراضية التثقيفية»عن بعد«، وكذلك الرسائل التوعوية المكثفة والموجهة لهم بشكل خاص».. وأضاف أنه سوف يلي هذه الحملة بإذن الله تعالى عدة حملات موجهة لقطاعات وزارة الداخلية.

وكشف د. اليعيش، أن عدد منسوبي الدفاع المدني المستفيدين من برنامج العيادات الافتراضية في المبادرة قد بلغ ۱۲۹۰ مستفيدا، فيما استفاد ۱۰۰۰ شخص من المحاضرات الافتراضية التثقيفية، كما بلغ عدد الزيارات الميدانية لفرق الدعم والإسناد الطبية لمقرات الدفاع المدني بكافة المناطق 156 زيارة ميدانية.

إلى ذلك، أوضح المدير الطبي بمستشفى قوى الأمن بالرياض الدكتور أنس الشهيب أن مجموع الرسائل التوعوية الصحية العامة التي تم ارسالها لمنسوبي الدفاع المدني بلغ ۲ مليون رسالة، كما قدمت لهم أكثر من 180 ألف رسالة صوتية توعوية عبر أجهزة الاتصال اللاسلكية. وقال:" حققت المبادرة ولله الحمد النجاح المطلوب، كما أنها تعد حافزا كبيرا لنا في المستقبل للمشاركة باستمرار في مثل هذه البرامج الصحية والتوعوية التي تخدم منسوبي وزارة الداخلية، وتعزز الشراكة مع القطاعات الأمنية.

ونوه الدكتور بشر عداس المدير الطبي في مستشفى قوى الأمن بالدمام بأن هذه المبادرة ساهمت بشكل مباشر في تحسين خطط الاتصال والتكامل بين المنشآت الصحية التابعة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية من خلال التعاون المميز والمشترك للمستشفيات والعيادات التخصصية.

وعلى صعيد متصل، أبان المدير الطبي في مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة الدكتور منصور الغامدي أنه تم اختيار ثلاثة مؤشرات أساسية لقياس فاعلية وكفاءة الأداء للمبادرة، حيث أوضحت هذه المؤشرات أن نسبة رضى المستفيدين من منسوبي الدفاع المدني على برامج المبادرة قد بلغ 95%، وقال:" تعد هذه الأرقام أحد أهم الحوافز التي تساهم في تقديم مبادرات صحية توعوية في المستقبل لمختلف القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية، بما يسهم في نشر ثقافة الصحة وتجنيبهم لمخاطر الأمراض بشكل عام.