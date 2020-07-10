بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة للرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار، في وفاة السيد أمادو غون كوليبالي رئيس الوزراء في جمهورية كوت ديفوار.

وقال الملك المفدى: «علمنا بنبأ وفاة السيد أمادو غون كوليبالي رئيس الوزراء في جمهورية كوت ديفوار - رحمه الله -، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعب جمهورية كوت ديفوار الشقيق بالغ التعازي وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية كوت ديفوار قال فيها: «تلقيت نبأ وفاة السيد أمادو غون كوليبالي رئيس الوزراء في جمهورية كوت ديفوار - رحمه الله -، وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».