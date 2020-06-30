نفذت أمانة محافظة جدة جولات رقابية على مراكز التزيين النسائي، في إطار جهودها للتأكد من تطبيق البروتوكولات الوقائية للحد من تفشي فايروس كورونا.وأوضح وكيل الأمين للبلديات المهندس محمد إبراهيم الزهراني أن الأمانة كثفت جهودها الرقابية في هذه المراكز حرصاً على سلامة العاملين فيها ومرتاديها، ومنذ بداية عمل مراكز التزيين النسائي تم تنفيذ 185 جولة، ورصد 17 مركزاً لم تلتزم بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية وطبقّت الإجراءات النظامية بحقها، كما تم رصد مجموعة من المحلات المغلقة لتنفيذ البروتوكولات الوقائية تمهيداً للافتتاح.من جانبها، أكدت أمانة محافظة جدة ضرورة التزام مراكز التزيين النسائي بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية عبر تطبيق «البروتوكولات» الوقائية المعتمدة، التي من أبرزها: تعقيم المركز والأدوات، وإجراءات التباعد الاجتماعي، وقياس درجة حرارة العاملات والعميلات، والالتزام بارتداء درع الوجه والكمامة والقفازات، والقيام بالتعقيم والتطهير المستمر للمنشأة، وتوفير وسائل التعقيم والاحتراز الوقائي لمرتاديها.