بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية بوروندي المنتخب إيفاريست نداييشيمبي، في وفاة بيار نكورونزيزا.

وقال الملك سلمان: «تلقينا نبأ وفاة بيار نكورونزيزا، ونعرب لكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه».

من جانبه، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية بوروندي المنتخب إيفاريست نداييشيمبي، في وفاة بيار نكورونزيزا.

وقال ولي العهد: «تلقيت نبأ وفاة بيار نكورونزيزا، وأعرب لكم ولأسرة الفقيد عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء».