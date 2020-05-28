بعد أكثر من 70 يوماً مرت منذ تعليق رحلات الركاب عبر السكك الحديدية التزاماً بتوجيه المقام الكريم وحفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين، عاد قطار الحياة من جديد لتعلن وزارة الداخلية السماح بتنقل المواطنين والمقيمين بحسب البيان الصادر بهذا الخصوص باستخدام مختلف وسائل النقل ومن ضمنها قطارات الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار".



وأعلنت «سار» أنه سيتم استئناف رحلاتها بشكل رسمي ابتداءً من يوم الأحد القادم، 31 مايو 2020، ودعت الراغبين بالسفر على متن قطاراتها إلى إجراء الحجوزات عبر الموقع الإلكتروني للشـركة www.sar.com.sa أو من خلال التطبيق للأجهزة الذكية.



ووفق التوجيهات الصادرة من الجهات المعنية بشأن عودة الأنشطة لوضعها الطبيعي والعمل وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية الصحية المتخذة للحد من انتشار فايروس كورونا، أوضحت «سار» أنها أكملت استعداداتها التشغيلية لانطلاق رحلاتها في هذه المرحلة، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية اللازمة لضمان سلامة المسافرين وبحسب ما يرد من الجهات المعنية.



وتتضمن المرحلة الأولى -والتي أعلنت شركة سار عن جدول مواعيد رحلاتها الجديد - ابتداءً من (الأحد) القادم أربع محطات وهي: (الرياض، المجمعة، القصيم، حائل)، ووفق الإجراءات المستحدثة والتدابير الوقائية أوضحت «سار» أن نسبة المقاعد المتاحة للحجز داخل القطار لن تتجاوز الـ 50% من مقاعد القطار في الرحلة الواحدة، وبما يحقق التباعد الاجتماعي وسلامة المسافرين.



الجدير بالذكر أنه تم تعليق جميع رحلات قطار الركاب لوجهات شركة «سار» في 26 رجب 1441هـ الموافق 21 مارس 2020م في ظل جائحة كورونا، امتثالاً للتوجيه الكريم المتخذ كإجراء احترازي لمنع تفشي فايروس كورونا.