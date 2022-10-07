رغم انتشار صيحة الرموش والماسكرة الملونة في ساحات الموضة، إلا أنها محظورة تمامًا في إطلالة العروس.إذ يرى الخبراء أن الرموش الملونة لا تناسب الإطلالات الراقية، بل على العكس تعد إكسسوارًا لعروض الأزياء أو الحفلات التنكرية.. ويفضل الخبراء استخدام الماسكرة السوداء أو البنية في حال الرغبة بتخفيف حدة المكياج.