تتسم أزياء فصل الصيف بجرأة دمج الألوان الفاتحة التي توحي بالانطلاق في عالم الأزياء، ويساعد اللونان الزهري والأصفر مصممات الأزياء على الدمج والتدرج في الموديلات المناسبة لنزهات البحر والمناسبات الصباحية.وتقول مصممة الأزياء ريم السادات، «تمنح الألوان الصيفية المصممة حرية الاختيار والدمج في موديلات الكاجوال وفساتين السهرة والعباءات. في الصيف نلجأ لاختيار الأقمشة الباردة، وهذا الصيف يكتسح الوردي والبرتقالي والأصفر والموف معظم تصاميم الأزياء».وأضافت، «أحرص على تصميم الملابس الواسعة المريحة للمرأة العاملة، وأستلهم التصاميم من أفكاري مع الاطلاع على أزياء الماركات العالمية لمعرفة اتجاه الموضة العصرية».وبدأت السادات مجال تصميم الأزياء في ٢٠١٢، وشاركت في عدد من المعارض والبازارات التي ميزتها عن قريناتها من مصممات الأزياء.