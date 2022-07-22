تنصح مصممة الأزياء السعودية منال العمير، عروسة الموسم، بأن تكون دقيقة في اختيارها لتفاصيل فستان زفافها بحيث يكون مناسباً لتفاصيل جسمها ولون بشرتها، وأن تحرص على أن تكون إطلالتها مميزة من خلال فستان زفاف أنيق يبرز جمالها وأنوثتها.. أما بالنسبة لطرحة العروس فلا تفضل العمير أن تتقيد العروس بطرحة معينة، حيث إن تفاصيل الطرحة يتم اختيارها اعتماداً على تسريحة العروس في ليلة زفافها.وترى العمير التي قضت في تصميم الأزياء 10 سنوات، أن فساتين الزفاف لم تعد تقتصر على اللون الأبيض، لأن الموضة الآن بألوان متعددة للعروس مثل اللحمي والبيج والسكري والفضي والذهبي وأحيانا الوردي الفاتح..وعن مجموعتها من التصاميم، أكدت حرصها على اختيار أقمشة ذات جودة عالية، كما تشرف على أدق التفاصيل بالتصاميم التي تعد ذات بساطة ونعومة لتكون فريدة من نوعها. وأضافت مصدر الإلهام بمجموعتي الأخيرة 2021 هي التصاميم الأوروبية التي تعتمد على جمال بساطتها ونعومتها ويبرز جمالها بأدق تفاصيلها. وأشارت إلى أن بدايتها كانت عن طريق اهتمامها بمجال الأزياء والجمال، وقالت في المرحلة المتوسطة، قررت أن أصمم فستاناً لي بمناسبة العيد، وكان جميلاً، وملفتاً، بناءً على آراء من حولي، لكن دخولي لم يكن مخططاً له، حيث بدأت بتصاميم معدودة وبعد نجاحها والإقبال عليها، كانت لي انطلاقة جيدة.