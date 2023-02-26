انطلقت اليوم (الأحد) الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، وانتظم نحو 6 ملايين طالب وطالبة على مقاعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني للعام الحالي، وذلك في جميع المراحل الدراسية بدءاً من (الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي).

وتتابع وزارة التعليم تقارير الاختبارات الأولية الصادرة عن إدارات التعليم؛ لضمان سير الاختبارات وفق ماهو مخطط له؛ مؤكدةً على المدارس أهمية الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد في نظام نور الإلكتروني بشكل يومي تمهيداً لإعلان النتائج فور الانتهاء من الاختبارات بنهاية دوام الخميس القادم.

استشارات هاتفية

وخصصت وزارة التعليم ممثلةً في إدارات التوجيه الطلابي خدمة الاستشارات الهاتفية التي يقدمها مختصون في المجال التعليمي والنفسي؛ لمساندة ودعم الطلاب والطالبات، والرد على استفساراتهم المتعلقة بالاختبارات وتهيئتهم نفسياً؛ لتحقيق أفضل النتائج للتفوق الدراسي، مثمنةً في الوقت ذاته جهود إدارات المدارس وكوادرها التعليمية والإدارية في الإعداد والتهيئة المبكرة لأداء الاختبارات والانتهاء من أعمالها، وإعلان النتائج في الوقت المحدد.

وشكّلت إدارات التعليم منذ وقت مبكر عدداً من اللجان الإشرافية عبر مكاتب التعليم؛ لتنظيم أعمال الاختبارات، داعيةً مشرفيها ومديري المدارس إلى تكثيف الزيارات الميدانية للمدارس خلال فترة أداء الاختبارات ومتابعة عمليات الإشراف على سيرها وتقديم الدعم النفسي للطلبة، ومساعدتهم في تجاوز أي تحديات قد تواجههم أثناء أداء الاختبارات.

تكثيف التواجد الميداني

أكد مدير عام تعليم محافظة جدة الدكتور نايف الزارع وجود القيادات التعليمية والكوادر الإشرافية (بنين - بنات) طيلة فترة الاختبارات ميدانياً، لتقديم الدعم لزملائهم وزميلاتهم في الميدان راجيًا للطلاب والطالبات كل التوفيق في أداء اختباراتهم، مثمناً جهود إدارات المدارس بنين وبنات والمعلمين والمعلمات والكوادر الإدارية لتهيئة الأجواء الملائمة لأداء الاختبارات.

وطمأن أولياء الأمور على انطلاقة الاختبارات، مشيرًا إلى أن الاستعدادات بدأت مبكراً لتهيئة المدارس واستكمال جاهزيتها لاستقبال الطلاب والطالبات.

وتجول الدكتور الزارع أمس على عدد من المدارس تابع خلالها انطلاقة الاختبارات وآلية أعمال الرصد والتدقيق وإدخال الدرجات لطلاب وطالبات مدارس جدة ورابغ وخليص، إضافة للدعم الفني.

لجان إشرافية

شكلت إدارة تعليم حائل عدداً من اللجان الإشرافية عبر مكاتب التعليم؛ لتنظيم أعمال الاختبارات، داعيةً مشرفيها ومديري المدارس إلى تكثيف الزيارات الميدانية للمدارس خلال فترة أداء الاختبارات ومتابعة عمليات الإشراف على سيرها وتقديم الدعم النفسي للطلبة، ومساعدتهم في تجاوز أي تحديات قد تواجههم أثناء أداء الاختبارات.

وأدى أكثر من 130 ألف طالب وطالبة في مدارس تعليم حائل للبنين والبنات الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي.

تسمية القاعات بمناطق المملكة

حرصت إدارة مدرسة شرق العرفاء التابعة لمكتب التعليم بشمال الطائف على تسمية قاعات الاختبارات واللجان بأسماء مناطق المملكة ووضع صور توضيحية للزي التراثي لأهالي المنطقة، بمناسبة احتفالات يوم التأسيس.

وتضمنت اللوحات الإرشادية باللجان تاريخ يوم التأسيس ومناسبته ومن مؤسس الدولة السعودية، ومن أين بدأت وانطلقت، ما أضفى جمالاً في قاعات الاختبار.