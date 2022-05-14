علّق الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك صفقة شراء تويتر مؤقتا بسبب الحسابات الوهمية. وقدرت شركة تويتر أن الحسابات الزائفة أو البريد العشوائي مثلت أقل من 5% من المستخدمين النشطين يوميا الذين يمكن تحقيق الدخل منهم خلال الربع الأول. وكان لدى شركة التواصل الاجتماعي 229 مليون مستخدم تم تقديم إعلانات لهم في الربع الأول.

وأعلنت تويتر، الخميس، مغادرة اثنين من كبار مسؤوليها التنفيذيين وتعليق جميع التعيينات غير الضرورية في خضم عملية شراء إيلون ماسك للمجموعة. وأكدت متحدثة باسم المجموعة أن مسؤول الاستهلاك كايفون بيكبور ومسؤول المنتجات المدرة للدخل بروس فالك «غادرا تويتر».

وأكد بيكبور، الذي أشرف على فرق الهندسة والتصميم وخدمة المستعملين، أنه ليس من اتخذ القرار. وقالت المتحدثة: «اعتبارا من هذا الأسبوع، نعلق غالبية التعيينات والتعويضات، باستثناء المناصب التجارية الحساسة».