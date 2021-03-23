دخل مستشار الرئيس المصري للصحة النفسية الدكتور أحمد عكاشة لأول مرة على خط برنامج مقالب رامز جلال، مبديا استياءه من اسم البرنامج «رامز مريض نفسي» المنتظر عرضه في رمضان القادم. وقال عكاشة في بيان (الثلاثاء): «لا يصح أن يكون هناك برنامج بهذا الاسم، فالعالم يتجه لإزالة الوصمة عن المريض النفسي، ما يستوجب على القائمين على البرنامج المحاربة لإزالة الوصمة وألا يكون مادة سخرية». وأردف: «1 من كل 4 أشخاص حول العالم يعاني مرضا نفسيا مع انتشار الوباء». يذكرأن منصات التواصل تداولت خلال الأسابيع الماضية خبر تصوير رامز جلال برنامج مقالبه الجديد باسم مؤقت ولم يؤكد جلال ذلك أو ينفيه.