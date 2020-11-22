طور مهندسو «قوقل» تطبيقاً بتقنيات الذكاء الاصطناعي لمساعدة ضعاف وفاقدي البصر على الركض بمفردهم دون مساعدة. ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، يستخدم التطبيق المسمى «مشروع التوجيه» كاميرا الهاتف لاستكشاف الخطوط والعلامات على الأرض وإرشاد مستخدميه فاقدي البصر وضعاف النظر بالتنبيهات الصوتية عبر سماعات الرأس وجهاز يوضع حول الجسم.وجاءت فكرة التطبيق العام الماضي، حين طلب العداء الكفيف توماس بانيكن والذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لإحدى المؤسسات وبدأت معاناته من ضعف البصر في سن الثامنة، تصميم برنامج أو تطبيق يسمح له بالركض بشكل فردي دون الحاجة لأي مساعدة من البشر أو الحيوانات. وفقد بانيكن البصر تماماً في سن المراهقة، ما منعه من ممارسة هوايته المفضلة، الجري، لكنه عاد لممارستها بعد توافر مرشدين بحريين وحيوانات، ولكنه كتب عبر مدونته أنه يرغب في المزيد من الاستقلالية. وقال: «إذا انجرفت إلى يسار الخط، سيرتفع صوت التطبيق ما يحذرك للعودة للخط الصحيح». وبالفعل تمكن بانيكن من استخدام التطبيق في مرحلته التجريبية، لاسيما أنه لا يحتاج للاتصال بالإنترنت، ويمكن الاعتماد عليه في الظروف الجوية المختلفة.