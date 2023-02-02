حصلت الشركة السعودية لإعادة التأمين «إعادة»، على جائزة «أفضل شركة إعادة تأمين على مستوى الشرق الأوسط للعام 2023» المقدمة من MENA IR، وذلك خلال حفل خاص أقيم بهذه المناسبة في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في إنجاز جديد تحققه الشركة على المستوى الإقليمي.

وتعتبر هذه الجائزة إحدى أبرز الجوائز المحكّمة على مستوى الشرق الأوسط والمنطقة، حيث تقوم بمنحها لجنة تحكيم متخصصة في قطاع صناعة التأمين. وتشمل الجائزة عدة فئات للتأمين وإعادة التأمين ووساطة التأمين ومقدمي الخدمات، وتتنافس عليها عدد من الشركات على مستوى المنطقة.

وتمنح الجائزة بناءً على عدة معايير للتقييم منها: نمو الأعمال، والحصة السوقية، والابتكار، والتميز في المنتجات والخدمات، وقوة المركز المالي، وتقييم العملاء.

وفي تعليقه على ذلك، قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة السعودية لإعادة التأمين «إعادة» فهد الحصني:«حصولنا على هذه الجائزة الجديدة يعكس تطور خدماتنا المقدمة لعملائنا وهي مؤشر على تحسن أداء الشركة وريادتها في مجال إعادة التأمين على مستوى أسواق الشرق الأوسط ذات التنافسية العالية».

وأشار الحصني إلى أن فوز «إعادة» بهذه الجائزة جاء عقب حصول الشركة على جائزة «شركة إعادة التأمين للعام» وللمرة الثانية على التوالي في حفل توزيع جوائز الشرق الأوسط لقطاع التأمين، مضيفاً أن كل ذلك يشير إلى الجهود التي تقوم بها الشركة لتعزيز مكانتها كشركة إعادة تأمين فاعلة محلياً وعالمياً.

يذكر أن الشركة السعودية لإعادة التأمين «إعادة» مدرجة في السوق المالية السعودية، وتعمل تحت إشراف البنك المركزي السعودي وتنتشر أعمال الشركة في أكثر من 40 سوقاً في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا وسوق لويدز في المملكة المتحدة، وتتخصص الشركة في حلول إعادة التأمين الاتفاقية والاختيارية في قطاعات تأمين الهندسة والممتلكات والبحري والحوادث والمركبات والحياة والصحة.