شارك موظفو البنك العربي الوطني anb في حملة «كسوة الشتاء»، التي أطلقها البنك هذا الموسم تحت شعار «دفء وتراحم»، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية، وشملت توزيع الاحتياجات والمستلزمات الشتوية الضرورية على أكثر من 300 أسرة من الأسر المتعففة في عدد من أحياء مدن الرياض وتبوك وعرعر، وذلك تحت مظلة برامج العمل التطوعي والخيري التي ينفذها anb لخدمة أبناء المجتمع المحلي.وأكد رئيس مجموعة التجزئة المصرفية خالد الراشد، أن تبني anb لهذه المبادرة جاء بهدف ترسيخ قيم العمل التطوعي بين موظفي وموظفات البنك، وترجمة لروح المسؤولية الاجتماعية الهادفة إلى تعزيز قيم التكافل الاجتماعي، وشملت المبادرة توزيع مئات الطرود الخيرية من المستلزمات الشتوية الضرورية بما في ذلك «الملابس، والبطانيات والمدافئ إلى جانب السلال الغذائية».وأضاف الراشد، أن anb يتطلع إلى مبادرة «كسوة الشتاء» لهذا الموسم، على اعتبارها من بين المبادرات المجتمعية للمساهمة في جهود تحسين المستوى المعيشي للأسر الأكثر احتياجاً، لا سيما في المناطق الأشد برودة عبر تمكينها من الحصول على المستلزمات الضرورية، في الوقت الذي تجسّد فيه المبادرة أحد المسارات التي يتّبعها البنك لتعميق مفهوم العمل التطوعي بين موظفيه، من خلال إتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة المباشرة في تنفيذ هذه المبادرات.يشار إلى أن anb يتبنى مجموعة واسعة من المبادرات المجتمعية التطوعية ذات الأثر المستدام، تحت مظلة برامج anb Society الهادفة إلى دعم جهود الجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية والتنموية لتحقيق مستهدفاتها في تنمية المجتمع وتمكين أبنائه، حيث أطلق anb في وقت سابق سلسلة من المبادرات المرتبطة بتوزيع المستلزمات الطبية والعلاجية والغذائية على مجموعة من الفئات المجتمعية المحتاجة.