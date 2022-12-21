تطرح شركة «أدير العقارية» أراضي (المرحلة الثانية، والثالثة، والرابعة) من مشروع «الفريدة» السكني درة مشاريع شمال جدة؛ للبيع في مزاد علني يُقام في قاعة القصر للمؤتمرات والاحتفالات بمدينة جدة، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 27 ديسمبر 2022، في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

ومن المتوقع أن يشهد المزاد حضورًا قويًا من كبار المستثمرين، ورجال الأعمال، وشركات التطوير العقاري، للفوز بهذه الفرص النادرة التي تتميز بفرادتها ومقوماتها الاستثمارية العالية، مما جعل منها محط أنظار السوق العقاري في الغربية.

من جانبه أكد متعب بن حمد آل سعد الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية؛ أهمية الفرص التي يوفرها مشروع «الفريدة» السكني، انطلاقًا من الموقع الإستراتيجي المهم للمشروع في منطقة «ذهبان» التي تعتبر البوابة المستقبلية لمدينة جدة من جهة الشمال. كما يتميز المشروع بسهولة الوصول إليه من عدة طرق رئيسية أهمها طريق المدينة المنورة، إضافة إلى طريق الملك عبد الله، حيث تساهم تلك الطرق بوصل أراضي المشروع بأهم معالم مدينة جدة، علاوة على قرب المشروع من أهم المعالم السياحية في المنطقة أبرزها منتجع درة العروس، وخليج سلمان، وسيان ووتر بارك، التي أضافات بُعدا إستراتيجيا فريدا للمشروع وعززت من أهميته وقيمته.

وبيَّن «آل سعد» أن المساحة الرحبة لأراضي المشروع التي تربو على 900 ألف مترٍ مربعٍ، تمنح المستثمرين والمطورين فُرصةً ذهبيةً لا تُضاهى لتحقيق أهدافهم الاستثمارية بكلِ سُرعةٍ وأمانٍ، لا سيما أن الأراضي تنعم ببنية تحتية نموذجية وصلت نسبة الإنجاز في بعض مراحلها إلى نحو 90%، شملت كافة أعمال الطرق، والصرف الصحي، وتصريف مياه الأمطار، وشبكات المياه والكهرباء والإنارة والاتصالات، مما يفتح لهم آفاقًا واسعة لابتكار مشروعاتٍ سكنية مثالية؛ تُعتبر الحلم القادم لكل من يطمح للسكن في هذا المُجتمع المُتميز.

ولفت «آل سعد» إلى أن الاستثمار العقاري في منطقة «ذهبان» التي تشكل الامتداد العمراني الطبيعي لمدينة جدة جهة الشمال؛ يعتبر استثمارًا آمنًا وناجحًا، لكون المنطقة تتربع على قائمة المناطق السياحية البارزة في جدة والتي تم تطويرها بعناية لتوفر أجواءً استثنائيةً من الأصالة والحداثة، حيث تمتاز المنطقة بجمال طبيعتها، ووفرة مرافقها وخدماتها، واحتضانها مجموعة من المعالم السياحية التي عززت من أهميتها وجعلت منها مكانًا مثاليًا لاستقرار العائلات، وفرصة استثنائية للمستثمرين لإطلاق المشروعات السكنية والتجارية العصرية التي تساعدهم على تنمية أعمالهم وصناعة مستقبلهم الفاخر.