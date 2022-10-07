ساهمت هيئة السوق المالية خلال العام الأخير في دعم المستثمرين والشركات، عبر تمكينها 43 شركة من الإدراج بسوق الأسهم، في مؤشر السوق الرئيسي «تاسي»، ومؤشر السوق الموازية «نمو»، وبلغ إجمالي رؤوس أموال الشركات التي تم إدراجها في آخر عام وفقاً لرأسمالها الحالي نحو 20.47 مليار ريال، فيما بلغت قيمتها السوقية نحو 246.55 مليار ريال (أكثر من ربع تريليون ريال).أفصحت هيئة السوق المالية عن تلقيها أكثر من 70 طلب طرح وإدراج في السوق الرئيسية والموازية منذ بداية 2021، فيما تمت الموافقة على 29 طلباً.وفي شهر سبتمبر الجاري، كشفت هيئة السوق المالية وجود 80 ملفاً مقدماً للهيئة للإدراج في سوق الأسهم، وبيّنت الهيئة أن زيادة طلبات الإدراج تتطلب التمحيص بشكل مكثف للشركات المتقدمة، وتنوع أكثر في القطاعات السعودية، مع اكتشاف معوقات الإدراج لبعض الشركات وحلها.كشف رصد أجرته «عكاظ» أن الشركات التي وافقت هيئة السوق المالية على إدراجها في آخر عام ممن يبلغ رأسمالها أكثر من مليار ريال نحو 5 شركات، ممثلة في كل من شركات «أكوا باور» التي يبلغ رأسمالها 7.31 مليار ريال، والنايفات للتمويل، وسهل بقيمة مليار ريال لكل منهما، وتداول بـ 1.2 مليار ريال، والنهدي بقيمة 1.3 مليار.تتمثل أهم شروط إدراج الأسهم في السوق السعودية بأن يكون المصدر شركة مساهمة، كما يجب ألا يقل عدد المساهمين من الجمهور عن 200 مساهم على الأقل عند الإدراج في السوق الرئيسية و50 مساهماً على الأقل في السوق الموازية «نمو».وكذلك في ما يخص الحد الأدنى لنسبة الطرح في السوق الرئيسية لا بد من طرح ما لا يقل عن 30% من أسهم الشركة، بينما في سوق نمو يكتفى بــ20% من أسهم الشركة أو 30 مليون ريال أيهما أقل. ويجوز لـ«تداول» بعد الحصول على موافقة الهيئة أن تسمح بنسبة مئوية أقل أو بعدد أدنى من المساهمين إذا رأت مناسبة ذلك بالنظر إلى عدد الأسهم من الفئة نفسها وتوزيعها على الجمهور.ومن بين متطلبات الإدراج ألا تقل القيمة السوقية الإجمالية المتوقعة عند تاريخ الإدراج لجميع الأسهم المطلوب إدراجها عن 300 مليون ريال في السوق الرئيسية و10 ملايين ريال في السوق الموازية (نمو)، ويجوز لـ«تداول» بعد الحصول على موافقة الهيئة السماح بإدراج أسهم ذات قيمة سوقية إجمالية أقل إذا رأت أن السوق ذات سيولة كافية لتلك الأسهم.وتتضمن متطلبات الإدراج في السوق السعودية تعيين ممثلين اثنين للمصدر أمام السوق لجميع الأغراض المتعلقة بالإدراج، على أن يكون أحدهما عضو مجلس إدارة والآخر من كبار التنفيذيين، وبالإضافة إلى الممثلين يكون المستشار المالي الذي تعيّنه الشركة مسؤولاً عن التصرف نيابة عنها أمام السوق في ما يتعلق بتقديم طلبات الإدراج.بلغت القيمة السوقية للعديد من الشركات المدرجة أكثر من 10 أضعاف رأسمالها، وكانت شركة «جاهز» في الصدارة، إذ بلغ رأسمالها نحو 104.92 مليون ريال، فيما تبلغ القيمة السوقية وفقاً لآخر إغلاق نحو 10.31 مليار ريال، وتبلغ القيمة السوقية للشركة أكثر من 97 ضعفاً مقارنة برأسمالها، إضافة إلى ذلك تجاوزت القيمة السوقية لشركات «أكوا باور، العربية للتعهدات الفنية، الحاسوب، تداول، عزم، علم، جاز، رؤوم، النهدي، رتال، فاديكو، الآمار» أكثر من 10 أضعاف رأسمالها بنهاية تداولاتها (الأربعاء) الماضي.