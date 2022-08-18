أعلنت HONOR العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا عن تقديم أحدث ابتكاراتها بهدف تلبية الاحتياجات الرقمية للمستخدمين من خلال الإطلاق الرسمي لهاتف HONOR 70 5G في منطقة الشرق الأوسط. وكان الإطلاق بمثابة شهادة حقيقية وخير دليل على أفضل تقنيات HONOR الثورية والرائدة في فئتها من حيث الابتكارات الذكية التي ترتقي بتجربة الاستخدام إلى مستويات جديدة كلياً.

ويتميز HONOR 70 5G الجديد من الفئة العُليا بنظام كاميرا مميز مزود بكاميرا رئيسية مزدوجة ومستشعر SONY IMX800، علاوة على القدرات القوية لتصوير مدونات الفيديو في نمط الـSolo Cut لتصوير الـVlog الأول في القطاع. ويتوفر هاتف HONOR 70 5G (إصدار 8 + 256 جيجابايت) للطلب المسبق من الآن وحتى 24 أغسطس بسعر 1,999 ريالاً، بينما يتوفر HONOR 70 5G (إصدار 8 + 128 جيجابايت) بسعر 1,799 من خلال مكتبة جرير وSTC وإكسترا ونون ولولو ومتاجر البيع الأخرى. وسيحصل المستخدمون خلال فترة الطلب المسبق على هدايا مجانية بقيمة 1,596 ريالاً تتضمن ساعة HONOR MagicWatch 2 وضمان في دول مجلس التعاون وحماية للشاشة لمدة 6 أشهر وغطاء أصلي للهاتف PU. ويأتي كلا الإصدارين مع خدمات Google للهاتف.

وتم تصميم HONOR 70 لتلبية الأذواق المختلف لعشاق الموضة، وهو متوفر بألوان رائعة تشمل الفضي الكريستالي الأيقوني والأسود منتصف الليل والأخضر الزمردي والأبيض الثلجي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة HONOR في الشرق الأوسط السيد Zhao Likun: «يعتبر HONOR 70 الهاتف الذكي المثالي للجيل المُحب لوسائل التواصل الاجتماعي اليوم الذي يتطلع إلى إمكانات رائدة على مستوى التصوير والفيديو إلى جانب التصميم العصري والأنيق. وفي HONOR، نستمع دائماً إلى المستخدمين ونحسن منتجاتنا وخدماتنا وفقاً لاحتياجاتهم المتغيرة. نحن على ثقة من أن HONOR 70 5G سيحقق أداءً جيداً في الأسواق العالمية بفضل ميزاته الجذابة التي تبرز بين المنافسين وتتفوق على العديد من معايير الصناعة».

مستشعر الكاميرا SONY IMX800 ونمط الـSolo Cut لتصوير الـVlog الأول في القطاع

يتميز هاتف HONOR 70 بكاميرا فيديو رئيسية بدقة 54 ميجابكسل تستخدم مستشعر SONY IMX800، حيث يظهر لأول مرة المستشعر الرائد مقاس 1 / 1,49 بوصة، والذي يلتقط المزيد من الضوء للحصول على صور أكثر إشراقاً وبتفاصيل أكثر، خاصة في السيناريوهات ذات الإضاءة الخافتة وفي المساء. وتم تجهيز HONOR 70 أيضاً بكاميرا بدقة 50 ميجابكسل ذات زاوية فائقة الاتساع تبلغ 122 درجة تعمل ككاميرا ماكرو أيضاً.

ويقدم الهاتف ابتكارات رائعة في مجال التصوير بالفيديو لتمكين جيل الشباب من تحقيق تطلعاتهم في إنشاء مدونات فيديو بمنتهى الروعة. ويتيح HONOR 70 تسجيل مقاطع فيديو بدقة 4K ومعدل 30 إطارًا في الثانية عند تسجيل فيديو قياسي. كما تم الكشف عن نمط Solo Cut Vlog Mode الأول على الإطلاق الذي يتيح للمستخدمين إنشاء مدونات فيديو بورتريه باستخدام تقنية التتبع التلقائي للتركيز على شخص محدد Person Autofocus Tracking Technology. ومن خلال التبديل بين نقطة التركيز بسلاسة، يمكن للمستخدمين تغيير تركيز الفيديو لتسليط الضوء على موضوع مختلف بلمسة واحدة.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة HONOR في الشرق الأوسط Zhao Likun: «يضع هاتف HONOR 70 5G معايير جديدة في تصوير مدونات الفيديو باستخدام الهاتف الذكي. ويلبي الهاتف احتياجات المستخدمين المتزايدة لتصوير مقاطع فيديو على الهاتف الذكي، ويقدم طفرة كبيرة إلى الأمام على مستوى أداء الهاتف عند التقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو. هذا الهاتف مثالي لمن يرغب بالحصول على تقنيات مبتكرة وحلول فريدة من نوعها عندما يتعلق الأمر بصناعة المحتوى».

ومدعوماً بتقنية التتبع التلقائي للشخص وإعادة تحديد هوية الشخص، تتيح هذه الميزة الرائدة للمستخدمين تسليط الضوء على شخص معين في مقطع فيديو جماعي. وحتى عندما يكون الشخص خارج الإطار، تعود هذه الميزة للعمل عند عودته مجدداً داخل الإطار، مما يؤدي إلى الارتقاء بمدونات الفيديو الإبداعية إلى مستويات جديدة تماماً.

أداء فائق وشحن سريع بقوة 66 واط

وتم تجهيز الهاتف ببطارية بتصميم أحادي الخلية ثنائي الحلقات مطورة ذاتياً، يقدم HONOR 70 للمستخدمين هيكلًا نحيفًا وفقدانًا أقل في الطاقة. ويوفر الهاتف تجربة شحن فائقة السرعة مع تقنية HONOR SuperCharge بقدرة 66 واط، مما يتيح للمستخدمين شحن هواتفهم من 3% وحتى 60% خلال 20 دقيقة فقط باستخدام الشاحن المرفق في العلبة، مما يضمن شحن الهاتف في وقت قياسي.

تصميم استثنائي مستوحى من الهندسة المتناسقة والحرفية والاتقان عند صنع المجوهرات

واستمراراً لروعة التصميم المنحني ذات الحلقة الثنائية والشهير لسلسلةN، يتميز HONOR 70 بكاميرا ذات تصميم متناظر المحور، مستوحى من براعة تصميم المجوهرات. ويأتي هاتف HONOR 70 بتصميم نحيف وأنيق بشكل استثنائي بسماكة تبلغ 7,91 مليمتر ووزنه 178 غراماً فقط، لذا يمكن بكل سهولة وضعه في حقائب اليد الصغيرة والجيوب.

الإعلان عن جهاز HONOR Pad 8 اللوحي للترفيه مع شاشة 12 بوصة ودقة 2K

وخلال الحفل، قدمت HONOR أيضاً الجهاز اللوحي HONOR Pad 8 وهو أحدث عضو في مجموعة أجهزة HONOR اللوحية. ويقدم HONOR Pad 8 تجربة ترفيهية استثنائية مع ميزات ذكية شاملة وتصميم أنيق ومتميز. ويرتقي HONOR Pad 8 بمعايير الصناعة لتقديم تجربة بصرية وصوتية غامرة بفضل شاشة العرض الكاملة من HONOR التي يبلغ قطرها 12 بوصة والتي تعرض الصورة بدقة 2K، بالإضافة إلى استخدام 8 مكبرات صوت مدمجة التزامن بين عدة شاشات. وأكدت HONOR بأن الجهاز اللوحي سيتم طرحه في السعودية قريباً.

الإعلان عن الخدمات السحابية الجديدة كلياً للمستخدمين من HONOR لتجربة مستخدم ذكية

وبالإضافة إلى ذلك، وبهدف تقديم تجربة سلسة وذكية للمستخدمين، أعلنت HONOR عن إطلاق خدماتها السحابية الجديدة كلياً. وتوفر الخدمة الجديدة لمستخدمي الهواتف الذكية من HONOR تجربة حياة رقمية رائعة مع ميزات متعددة تشمل متجر التطبيقات ومركز الألعاب وثيمات HONOR وبحث HONOR.

وتم تصميم الخدمات السحابية للمستخدمين من HONOR بعناية لمنح مستخدمي هاتف HONOR 70 5G العديد من المزايا، بما في ذلك المزايا داخل الألعاب عبر منصة Game Center، وثيمات وخلفيات رائعة ومجانية من HONOR Themes، بالإضافة إلى قسائم شراء من متجر HONOR لمن قاموا بشراء هاتف HONOR 70 5G.

وعلاوة على ذلك وكجزء من الخدمات السحابية للمستخدمين، أنشأت HONOR منصة خدمة مطوري HONOR التي تهدف إلى تقديم خدمات تختص بالأعمال للمطورين حول العالم خلال المراحل المختلفة للأعمال وتوفير تجربة رقمية على أعلى مستوى.

جائزة مواهب HONOR العالمية للتصميم

وكجزء من الخدمات السحابية للمستهلكين من HONOR، أنشأت HONOR منصة خدمة مطور HONOR، وهي بوابة موحدة للمطورين العالميين توفر لهم خدمات دعم الأعمال طوال دورة حياة الأعمال، وتمكين أعمال المطورين بالكامل من التعاون بخطوة واحدة، وتوفير خدمات فعالة تقدم تجربة رقمية ذكية وممتازة للمستخدمين.

ومن خلال وضع معيار جديد لمسابقات التصميم العالمية، أعلنت HONOR عن إطلاق جوائز HONOR Talents Global Design Awards 2022 في 30 مايو بلجنة تحكيم تتألف من بعض أبرز الفنانين وخبراء الصناعة في العالم. هذه المسابقة مفتوحة للمشاركات على مستوى العالم، بما فيها المملكة العربية السعودية، لغاية 7 أكتوبر 2022، وتقدم للفائزين جوائز نقدية تصل قيمتها إلى 10,000 دولار.