شرعت إتقان العقارية اليوم في الحملة التسويقية لمزاد «جواني» الذي يضم ستة عقارات ثلاثة منها في العاصمة الرياض وثلاثة أخرى في مدينتي الدمام والخبر تقدر مساحتها الإجمالية بـ46 ألف متر مربع، حيث تتنوع ما بين أراضٍ سكنية وتجارية ومستودعات وفلل ومعارض تجارية متنوعة الاستثمار ومحفزة للمستثمرين الذين يبحثون عن الخيارات العقارية المتنوعة في وجهات الجذب السياحي والاقتصادي بالمملكة.

وبينت إتقان العقارية أن المزاد سيطلق قريباً لبيع ثلاثة عقارات بالعاصمة الرياض هي أرض طريق الدائري الشمالي تقاطع طريق عثمان بن عفان بحي الفلاح على واجهة 223م على الدائري الشمالي و86م على طريق عثمان بن عفان.

والعقار الثاني هو معارض تجارية بحي المنار شرق الرياض على طريق خريص الشهير في منطقة الجذب للصالات والمعارض الحيوية، وأمًا العقار الثالث فهو فيلا الملز بحي من أهم الأحياء القريبة من الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وأشارت «إتقان» إلى أن العقارات الثلاثة المتبقية هي أرض طريق الملك فهد بحاضرة المنطقة الشرقية ومركزها الإداري وتضم ثلاث قطع تجارية وقطعتين مستودعات، أما العقار الثاني فهو أرض مستودعات الخالدية الجنوبية والتي تقع ظهيرة طريق الملك فهد الذي يصل مدينتي الدمام بالخبر ويعد الشريان الرئيسي بالشرقية، أما العقار الثالث فهو أرض تجارية بمدينة الخبر والتي تتميز بأنها من أبرز المدن السياحية في المملكة بشواطئها المطورة والمتميزة والتي تربط بين المملكة والبحرين.

ونوهت «إتقان» إلى أن المنتجات العقارية تتميز بتوسطها من العاصمة ومدينتي الدمام والخبر وارتباطها بالشوارع الرئيسية وسهولة المداخل والمخارج واكتمال البنى التحتية، وقربها من مراكز التسوق والخدمات اللوجستية ما يجعلها مجالا خصبا للاستثمار العقاري الواعد الذي يجمع بين رفاهية المكان وعوائد الاستثمار المجدية.

ولفتت «إتقان» في ختام بيانها الصحفي إلى أن مدن الرياض والدمام والخبر تعتبر هي المدن الواعدة والحيوية للاستثمار بالمملكة بلد النفط والمال والأعمال ووجهة الاستثمار العالمي الذي تسعى رؤية 2030 إلى جذبها بمستهدفاتها وخططها الإستراتيجية التي لفتت أنظار المستثمرين بالعالم.

ودعت شركة إتقان العقارية المطورين والمستثمرين والمواطنين الراغبين في الاستفسار عن «مزاد جواني» للتواصل مع الشركة عبر الموقع الإلكتروني أو بالاتصال بخدمة العملاء على الرقم (920001019)، (0539647777)، أو الجوال (0539649999)، أو بالتواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة.