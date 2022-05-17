كشف مالك مجموعة الصفقة الماسية العقارية في جدة ثامر المعشي، في كلمته خلال افتتاح الفرع العاشر للمجموعة، أنها ستطبق الخطة ذاتها التي التزمت بها الصفقة الماسية في فروعها السابقة، والتي تشتمل على خدمات وتسهيلات خاصة بأسر شهداء الوطن والأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة، تقديراً لشرائح في مجتمعنا السعودي التي ينبغي تقدير ظروفها، وأن تحظى بالدعم والرعاية، تأسياً بما تبذله الدولة وقيادتها الرشيدة بتوفير الحياة الكريمة التي تليق بمن ينتمي لهذا الوطن الشامخ المعطاء.وكان المعشي افتتح الفرع العاشر للمجموعة «الماسية» في المنطقة الغربية على طريق الحرمين السريع أخيرا، وسط حشد من المسؤولين، ورجال وسيدات الأعمال والإعلاميين ووجهاء المجتمع. وشهد الحفل فقرات من عروض الفرق الشعبية بالمنطقة الغربية التي أضفت جواً من البهجة.وأشاد المعشي في كلمته أمام المشاركين بدور وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وكافة الجهات الحكومية ذات الصلة والقطاع الخاص، في تهيئة المناخ الاستثماري والآفاق التي تفتحها أمام قطاع المقاولات والتشييد والتسهيلات التي تقدمها ليؤدي دوره على أكمل وجه في إنفاذ رؤية المملكة 2030 على أرض الواقع، ما يتيح تمكين المواطنين من تملك مساكنهم.